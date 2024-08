Suspeito de tráfico é preso em flagrante após perseguição com a PM em Três Lagoas

A Força Tática da Polícia Militar prendeu em flagrante um suspeito de tráfico e apreendeu mais de 1 kg de maconha, na madrugada desta quinta-feira (22), em Três Lagoas. A ação ocorreu após os militares avistarem o homem empinando uma moto, na avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa, no bairro Interlagos.

Durante patrulhamento na região da Lagoa Maior, os policiais ordenaram que o condutor parasse o veículo, mas ele desobedeceu, iniciando uma perseguição de aproximadamente 1,2 km até a rua Isac Marques Garcia. Ao ser abordado, os policiais encontraram duas porções de maconha e R$ 377 em notas com o suspeito.

O homem informou ser morador do bairro Interlagos, levantando suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Os militares, com a autorização do mesmo, realizaram uma busca na residência dele, onde localizaram 11 tabletes de maconha, pesando 1,1 kg, uma balança de precisão e outros materiais para a preparação das porções da droga, vendidas a R$ 80 cada.

O homem foi preso e, junto com o material apreendido, encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado o boletim de ocorrência por tráfico de drogas.