Carro furtado é recuperado durante perseguição policial, mas motorista foge

A Força Tática da Polícia Militar recuperou um veículo, com denúncia de furto, na manhã desta quarta-feira (28), na rua Alba Cândida, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

O caso foi registrado por volta de 10h20, quando os militares realizavam rondas pelo bairro e teriam cruzado com o carro, que seguia no sentido Vila Piloto. Ao passar pelo veículo, a equipe policial fez a checagem da placa, que apontou o alerta de roubo e furto.

Continue Lendo...

Na ocasião, o condutor tentou fugir da abordagem policial. Os policiais realizaram o acompanhamento tático ao veículo e o suspeito seguiu em alta velocidade por diversas ruas do bairro Vila Alegre. Ele percorreu até o bairro Vila Piloto, quando um prego furou o pneu do automóvel, na rua Alba Cândida, próximo ao cruzamento com a rua Talfic Fahan.

O suspeito teria tentado fugir a pé, seguindo em direção ao Vila Alegre e pulando muros de residências. Foi realizado cerco policial nas imediações, mas o homem conseguiu escapar.

O carro teria sido furtado na cidade de Andradina (SP) e foi levado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi feito um boletim de ocorrência. Um inquérito será instaurado pela Polícia Civil para investigar o caso.