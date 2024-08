Forças policiais se unem e prendem assaltante no bairro Santa Luzia

Uma ação policial, que uniu esforços entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, resultou na prisão de um ladrão, de 22 anos, nesta quinta-feira (1º), durante investigações para esclarecer um roubo cometido pelo suspeito e um comparsa, durante a madrugada, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

A Polícia Militar foi chamada para comparecer à avenida Angelina Tebet, no bairro Santa Luzia, para atender uma ocorrência de roubo. A vítima teria sido abordada por uma dupla, que sob ameaças foi obrigada a entregar a bolsa com o valor de R$400.

Após o crime, o setor de inteligência da Polícia Militar e o Núcleo Regional de Investigação (NRI) passaram a levantar informações sobre o roubo e rapidamente conseguiram chegar na identificação e localização de um dos criminosos. O suspeito, de 22 anos, foi localizado e preso pelos policiais civis e militares. Aos policiais o criminoso teria confessado o crime e passado a identificação do comparsa, que teria o auxiliado no roubo do dinheiro da vítima.

O comparsa que teria ajudado não foi localizado durante as buscas.