Três Lagoas amanhece com 19°C, céu nublado e não tem previsão de chuva

A frente fria que avança por Mato Grosso do Sul deixou o amanhecer bem diferente, com céu nublado e temperaturas amenas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 19°C.

Terça-feira (14), será de céu nublado, com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica mudanças climáticas com a passagem deste sistema que favorece a quebra do bloqueio atmosférico e o aumento da nebulosidade. E com menor probabilidade, podem ocorre pancadas de chuvas principalmente nas regiões sul, sudoeste, oeste e sudeste do Estado.

Ainda, de acordo com o órgão, o ar frio avança para as outras regiões do Estado entre terça e quarta-feira (15). “O grande destaque é que essa frente fria deverá favorecer a queda nas temperaturas, com valores que podem atingir entre 13-15°C, principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado”, afirma o Cemtec.

Em Três Lagoas, a temperatura máxima não passa dos 30°C.