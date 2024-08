Frio vai embora e temperatura pode chegar aos 36°C em Três Lagoas

O tempo volta a esquentar e novamente registrar baixos valores de umidade relativa do ar, que deve ficar entre 10% e 30%. A quarta-feira (14), será de sol com poucas nuvens, e não tem previsão de chuva, para Três Lagoas.

Este cenário se deve a um sistema de alta pressão atmosférica que favorece a continuidade do tempo quente e seco em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, é o que aponta o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 11°C, e a máxima pode chegar aos 28°C.