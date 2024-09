Funcionária de sítio sofre golpe de empréstimo de R$ 8 mil após confiar em patrão no Arapuá

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas recebeu uma denúncia de fraude eletrônica, na quinta-feira (5). O crime, que ocorreu em 28 de junho deste ano, envolve uma mulher de 54 anos, que relatou ter sido enganada pelo administrador de um sítio onde ela trabalhava.

A vítima, que foi contratada para trabalhar no Sítio Bom Retiro, localizado no distrito do Arapuá, teve as informações bancárias usadas de forma fraudulenta pelo suspeito. O administrador solicitou que a vítima criasse uma chave PIX para receber os pagamentos do trabalho. Ela forneceu as informações necessárias, embora não soubesse como criar a chave PIX.

No entanto, o suspeito usou essas informações para transferir dinheiro para contas de terceiros e pagou as próprias despesas dele, em vez de quitar os valores devidos à vítima. Além disso, ele realizou um empréstimo de R$ 8 mil em nome da vítima e abriu uma conta em outro banco, da qual a vítima não teve acesso e desconhece o uso.

Após cometer a fraude, o suspeito mudou-se para Eunápolis (BA), e mantém controle sobre as contas da vítima, incluindo a conta que ele criou no outro banco, que só é possível acessar através do telefone dele. A vítima concordou com o relato da ocorrência registrado e as autoridades estão investigando o caso para localizar o suspeito e adotar as medidas legais necessárias.