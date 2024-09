Garrafinhas de água e suspensão de atividades nas escolas são medidas contra calorão

Três Lagoas tem registrado temperaturas superiores a 38°C e níveis críticos de umidade relativa do ar, que chegaram a apenas 7% nesta semana. Esse clima severo está afetando diretamente a rotina das escolas da cidade, onde as aulas precisaram ser adaptadas para enfrentar as condições adversas.

A coordenadora regional de Educação, Marizete Bazé, informou que, em conformidade com o protocolo da Secretaria Estadual de Educação, as aulas de educação física foram suspensas para garantir a segurança dos alunos. "Temos um protocolo de atendimento e de providências estabelecido. Por exemplo, suspender as aulas de educação física, seja dentro da sala de aula ou em ambientes externos, e garantir que os alunos levem suas garrafinhas de água, reabastecendo-as frequentemente. Caso um aluno se sinta mal, tomamos todas as providências necessárias, incluindo entrar em contato com os pais. Estamos sempre revisando e organizando essas medidas. Por exemplo, ontem à tarde, quando houve falta de água por duas horas, autorizamos que os alunos fossem para casa, pois é inaceitável permanecer na escola sem água por tanto tempo. Essas são as providências que estamos tomando para garantir o bem-estar dos alunos".

Com o calor intenso, os estudantes agora utilizam garrafinhas de água como um acessório indispensável, tanto dentro quanto fora das salas de aula. A diretora da Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap), Lourdes Alves Neres, destacou que os professores têm solicitado que os alunos se mantenham hidratados, especialmente os do período vespertino, que são mais afetados pelas altas temperaturas. "Estamos orientando os alunos a trazerem garrafinhas de água de casa, além de repor a água aqui na escola, pois beber apenas com copo ou com a mão não é suficiente. A orientação é que tragam suas garrafinhas para manter a hidratação adequada e evitem correr ou realizar atividades físicas intensas durante este período".

Além disso, a escola tem oferecido frutas hidratantes, como melancia, e promovido uma alimentação mais leve para reduzir os riscos de problemas de saúde entre os alunos. Apesar de nenhuma criança ter passado mal diretamente devido ao calor, a diretora observou um aumento de atestados médicos relacionados a problemas respiratórios. "Não tivemos casos de mal-estar dentro da escola, mas observamos um aumento no número de atestados médicos, tanto de estudantes quanto de profissionais, incluindo professores. Estamos enfrentando uma quantidade significativa de casos, especialmente relacionados a problemas respiratórios. Quando uma criança se sente mal, frequentemente solicita para ir embora. Portanto, estamos lidando com um aumento considerável desses casos".

Na Rede Municipal de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), por meio de nota, informou que tem orientado a suspensão das aulas de educação física e reforçado as medidas de cuidados com o bem-estar dos alunos e trabalhadores da educação. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que não foram registradas ocorrências de mal-estar entre os alunos durante as aulas, e todas as unidades da rede municipal receberam orientações sobre cuidados essenciais para lidar com o calor extremo.

