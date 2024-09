Getam flagra suspeito em fuga e descobre ponto de drogas no bairro Guanabara

Uma operação da equipe do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) da Polícia Militar, resultou na prisão de dois homens, de 32 e 19 anos, na quarta-feira (18), por envolvimento em tráfico de drogas, em uma residência no bairro Vila Guanabara. A ação ocorreu por volta das 17h, após denúncias e observação de atividades suspeitas no local.

Durante a abordagem, a equipe identificou um homem conhecido por diversas passagens pela polícia, que, ao perceber a presença dos agentes, tentou fugir. A abordagem foi reforçada devido à presença de vários usuários de drogas na área. Um outro suspeito, que se identificou inicialmente de maneira confusa, foi descoberto como possuindo três mandados de prisão em aberto.

Em buscas na residência, foram encontrados 8,2 gramas de crack, além de uma quantia em dinheiro. Apesar de nada ilícito ter sido encontrado com o segundo homem, ele foi identificado como o responsável pelo fornecimento das drogas ao usuário que estava presente no local.

Ambos os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde foram registradas as ocorrências e as providências legais foram tomadas. A operação contou com o apoio da equipe da Força Tática para garantir a segurança durante a detenção.