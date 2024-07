Ginásio Cacilda Acre Rocha em Três Lagoas passará por reforma

O Ginásio Municipal de Esportes Professora Cacilda Acre Rocha em Três Lagoas passará por reforma. O anúncio foi feito no Diário Oficial. Segundo o coordenador do ginásio, Walter Dias, a reforma está em processo licitatório.“Depende de uma série de burocracias, como a abertura das cartas para empresas interessadas em realizar o serviço. Após isso, temos entre 30 a 45 dias para iniciar a obra”, informou.

As telhas que existem hoje são as mesmas desde a inauguração do ginásio em 1999, pelo então prefeito Ramez Tebet. Segundo o coordenador Walter, “com o vendaval que teve ano passado, as telhas do ginásio não suportaram. E agora, serão substituídas por telhas galvanizadas, que são bem mais resistentes”, pontou.

Ainda de acordo com o coordenador, o valor da obra gira em torno de R$ 380.000,00, para a reforma e substituição do telhado do ginásio e das caixas d ‘água plásticas. “O ginásio recebe muitos jogos de diversas modalidades, mas parte dele está bloqueado. A reformar vai possibilitar ocupar todo o ginásio e oferecer mais comunidade aos munícipes”, concluiu.

Veja na entrevista abaixo: