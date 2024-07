Governo de MS se prepara para lançar a concessão de rodovias da região Leste

O Governo de Mato Grosso do Sul se prepara para lançar a concessão de rodovias da região Leste do Estado. O projeto prevê a concessão dos seguintes trechos: MS-040, de Campo Grande a Santa Rita do Pardo; MS-338, que liga Santa Rita do Pardo a Bataguassu; e MS-395, de Bataguassu ao entroncamento com a BR-267, além da BR-262, ligando Três Lagoas a Campo Grande, e BR-267, que compreende a ligação dos municípios de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul.

Estão estimados R$ 9 bilhões em capital privado na concessão de 870 quilômetros pelo período de 30 anos, cujo objetivo é ampliar e antecipar investimentos em infraestrutura para a melhoria da malha viária, com duplicações, acostamentos, terceiras faixas, dispositivos em nível e proporcionar mais segurança e prestação de serviços aos usuários e veículos operacionais, entre eles ambulâncias, guinchos, combate a incêndios, desobstrução de pistas e inspeção para controle do tráfego.

O Escritório de Parcerias Estratégicas, responsável pela estruturação dos projetos de concessões do Estado, manteve o modelo de delegação de trechos das rodovias federais adotado no projeto anterior, para compor o lote das rodovias estaduais. O Conselho Gestor de Parcerias aprovou nesta semana, durante a 30ª reunião do grupo, o projeto coordenado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas.

O estudo considerou a instalação de indústrias de celulose e o aumento de fluxo de veículos projetado para os próximos anos pela expansão da região Leste, formando a Rota da Celulose. O sistema rodoviário a ser concedido inclui os principais corredores que ligam a Capital ao Sudeste do país, passando por nove municípios sul-mato-grossenses. O projeto atende ainda às diretrizes do programa Estrada Viva, do Governo do Estado, para preservação da fauna silvestre.

Recentemente o governador Eduardo Riedel (PSDB), esteve em Brasília, tratando da concessão das rodovias federais, cujas delegações precisam ser repassadas ao Estado, para serem incluídas no projeto de concessão do governo estadual.