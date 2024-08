Governo descarta duplicação completa da BR-262 por falta de demanda de tráfego

O Governo de Mato Grosso do Sul, através do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), anunciou que o trecho da BR-262 entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo não será duplicado, justificando a decisão pela falta de demanda de tráfego.

A duplicação será realizada apenas no trecho entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, onde o fluxo diário de veículos supera 5 mil, conforme apontam estudos técnicos, segundo o escritório.

De acordo com o EPE, nos trechos onde a duplicação não será feita, serão implementadas terceiras faixas para facilitar o tráfego e aumentar a segurança.

A indignação aumentou com a notícia de que, apesar de não haver duplicação, os motoristas terão que pagar pedágio em quatro pontos da BR-262 entre Três Lagoas e Campo Grande.

Os valores dos pedágios nas rodovias concedidas à iniciativa privada deverão variar entre R$ 4,70 e R$ 15,20. O Governo do Estado lançou uma consulta pública para coletar sugestões sobre o projeto de concessão, que estará aberta até 6 de setembro de 2024.

Além disso, em áreas urbanas, serão construídos contornos para desviar o tráfego pesado dos centros das cidades, o que deve diminuir o risco de acidentes.

A decisão não foi bem recebida pelos moradores de Três Lagoas, que há anos clamam pela duplicação completa da rodovia. A rodovia BR-262 é um importante corredor logístico que liga o interior do estado à capital e ao restante do país.

O alto índice de acidentes no trecho que será mantido sem duplicação tem sido motivo de reclamações. Eurides Silveira de Freitas, presidente do Conselho Interativo de Segurança Microrregional do Leste de Mato Grosso do Sul, expressou a frustração da comunidade: "A sociedade quer a duplicação da rodovia como um todo. Nós continuaremos na briga pela duplicação do trecho desde a ponte em Três Lagoas até Corumbá. Para nós, como três-lagoenses e cidadãos, a luta não pode parar".

