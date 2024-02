Governo do Estado investe R$ 160 milhões em Três Lagoas

Na sexta-feira da semana passada, o prefeito Ângelo Guerreiro e vereadores de Três Lagoas, se reuniram com o governador Eduardo Riedel para tratar de investimentos para o município. Na ocasião, o prefeito apresentou projetos para a execução de obras de asfalto em regiões da cidade, que ainda sofrem com a falta de infraestrutura.

O prefeito fez uma breve apresentação das principais demandas da cidade, que incluem oito projetos de pavimentação nos bairros, além da construção de uma Arena Multiuso para receber grandes eventos. “Nós contamos com o apoio do Estado, o Riedel não é apenas o governador e sim um pai para cidade”, disse Guerreiro.

Continue Lendo...

O governador reafirmou a parceria para estas obras importantes, entre elas, o investimento de R$ 22 milhões para pavimentação de ruas dos bairros Jardim das Violetas I, Violetas II, Eldorado e Vila Verde.

Além das pavimentações em bairros, o governador se prontificou em dar continuidade a pavimentação da MS-320 e também da MS-444. Ao todo os investimentos previstos na cidade chegam a R$ 160 milhões. “Esta parceria com Três Lagoas vai seguir com obras de pavimentação na cidade, que vão de encontro a estratégia do Estado. Além disto, vai ser dada ordem de serviço para a pavimentação no lote 2 da MS-320 e, ano que vem, teremos o terceiro lote. São demandas da população que vamos atender no que for possível”, antecipou Riedel.

Para MS-320, são previstos 31 km de pavimentação, no valor de R$ 98 milhões, e mais 17 km da MS-444, com investimento de R$ 40 milhões.

Os vereadores agradeceram o apoio do Estado e pediram um olhar especial para cidade, para que continue recebendo investimentos nos próximos anos. Também lembraram que todas as solicitações entregues ao governador passaram antes pela avaliação da Câmara Municipal. Também participaram da reunião os deputados estaduais Pedro Caravina, Paulo Corrêa e Mara Caseiro, além do secretário Hélio Peluffo (Seilog) e secretário-adjunto da Casa Civil, João César Mattogrosso.