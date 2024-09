Graduação no IFMS de Três Lagoas está com inscrições abertas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está ofertando vagas residuais para ingresso em cursos de graduação neste semestre. São 62 vagas em seis diferentes cursos, ofertados nos campi Aquidauana e Três Lagoas. Os interessados devem ter o ensino médio completo.

A inscrição é gratuita e deve ser feita presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi, até a próxima segunda-feira (9).

Ao se inscrever, é preciso apresentar documentos como o Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento de identidade com foto, comprovante de regularidade no Serviço Militar (para homens entre 19 e 45 anos), uma foto 3x4 recente e comprovante da conclusão do ensino médio. A classificação dos candidatos será feita por ordem de inscrição.

Todas as informações estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS (Edital 21.6/2024).

Quadro de vagas residuais

Campus Curso Vagas Aquidauana Bacharelado em Engenharia Civil (Integral) 4 Redes de Computadores (Noturno) 24 Sistemas para Internet (Noturno) 20 Três Lagoas Automação Industrial (Noturno) 7 Engenharia da Computação (Integral) 5 Engenharia de Controle e Automação (Integral) 2

*Com informações do IFMS