Grávida e idoso são resgatados após colisão entre motos

Uma colisão frontal entre duas motos, resultou em dois feridos após uma tentativa mau sucedida de conversão à esquerda, na manhã desta sexta-feira (24), na rua Antônio Esteves Leal, cruzamento com a rua Marcílio Dias, no bairro São Jorge, norte de Três Lagoas (MS).



Por volta de 11h, um idoso pilotando uma motoneta, teria tentado realizar uma conversão à esquerda na rua Antônio Esteves Leal, para acessar a rua Marcílio Dias, é seguir no sentido Vila Nova, quando acabou entrando na frente de uma moto NX Bros, pilotado por uma gestante.

A mulher que pilotava a Bros, nos sentido avenida Jary Mercante, não conseguiu parar a tempo, ocorrendo a colisão entre as duas motos. Ambos foram lançados ao solo, sofrendo escoriações.

O idoso estava consciente, orientado e apresentava uma possível fratura na tíbia e a mulher reclamava de dores no corpo, apesar do susto, a gestante não apresentava risco ao bebê, nem sinais de fratura.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e o Samu Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chamado para dar apoio, mas devido a chuva que caia na hora e a dificuldade para manter as duas vítimas imobilizadas durante a chuva, os militares do Corpo de Bombeiros, levaram as duas vítimas na ambulância do 5°Grupamento de Bombeiros Militares, ao Hospital Auxiliadora.

A Polícia Militar esteve no local, coletou os dados das vítimas e registrou o boletim de ocorrência, na (Depac) Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.