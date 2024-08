Grupo RCN entregará uma casa nova e mobiliada no dia 27 de outubro

No dia 27 de outubro, Três Lagoas será palco de um evento inesquecível. O Grupo RCN realizará a grande final da promoção ‘A Casa dos Sonhos’, na Esplanada da NOB, local já consagrado por receber festas e shows culturais. A ocasião marcará a entrega de uma casa completamente nova e mobiliada para o grande vencedor, com direito a um ano de internet grátis da DMS Fibra e energia fotovoltaica fornecida pela ENER3.

Até agora, 328 clientes que compraram nas lojas participantes da promoção já foram selecionados e 145 deles garantiram um lugar na final. Durante o mês de setembro, as chances de participar da final dobram, então aproveite e faça suas compras nas lojas participantes. Para con concorrer basta preencher seus dados através do QR code disponibilizado no ato do pagamento.

Continue Lendo...

A premiação total ultrapassa R$ 200 mil, incluindo a casa, que será entregue com laje, fiação elétrica, encanamento, rede de esgoto, água, móveis completos, energia solar fotovoltaica e internet de alta velocidade. A emocionante final será transmitida ao vivo pela TVC HD Canal 13.1 e nas redes sociais do Grupo RCN.

Parceiros do evento

Empresas como Estoque Materiais de Construção, Tintas Velutex, Postos Parati e Nikkey, Instituto Visão Solidária, Rede de Postos 7 Mares, Morena Mulher, Casas Alea, Sicoob Metalcred, Vidrobox, Yes Cosmetics, 7 Pharma, DMS Fibra, Colégio Exitus, Comercial Mariano, Casa das Cores, Ener3, Suco Prats, Loteamento OT, Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, MegaTec, Cassiplast, Espaço Vip, Chocoplast, Quitutes da Teni, Telas Concordia, Pet Shop CatDog, Bom Beef, Açaí Super Fruta, Solução Já Caçambas, Stop Car, Casa de Ração Celeiro MS, Posto de Molas Contramão e Trilhas da Amazônia estão apoiando a promoção.