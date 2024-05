Grupo RCN levará um casal para Campos do Jordão

Que tal passar o Dia dos Namorados em um local super aconchegante que respira o romantismo? O Grupo RCN, vai levar você e o ‘mozão’ para uma viagem inesquecível em Campos do Jordão (SP), na promoção ‘Família é Tudo’.

O Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, é uma das celebrações mais populares no Brasil por ser a ocasião mais romântica do ano. A data não é por acaso, já que em 13 de junho é comemorado o Dia de Santo Antônio - o santo casamenteiro.

A data é uma ocasião agitada, não apenas pelos jovens, mas porque muitos casais adultos fazem questão de aproveitar esse momento para dar um impulso especial ao relacionamento, independentemente do status civil. E, nada melhor, que celebrar essa data na companhia da pessoa amada em um dos roteiros mais românticos do Brasil. Campos do Jordão foi eleita como melhores experiências românticas para casais, pois é considerada a “suíça brasileira”.

Com a sua localização no interior de São Paulo, a cidade apresenta baixas temperaturas em junho e julho, e oferece uma gastronomia deliciosa incluindo fondues e chocolates e um clima aconchegante para os enamorados. Para participar, basta enviar a palavra ‘Tudo’ para a central de sorteios no Whatsapp (67) 3509-7500. E ficar sintonizado e atento à programação dos veículos que integram o Grupo RCN, como as rádios Band FM, Cultura FM e emissora TVC HD, Canal 13.1. Diariamente serão anunciadas ações de interação que levarão aos prêmios.