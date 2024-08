Homem com mandando de prisão em aberto é preso no Jardim Alvorada

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão, nesta quinta-feira (8), por volta de 21h30, na Rua Alfredo Justino, no Jardim Alvorada, em Três lagoas. A prisão foi feita pelo Grupo Especial Tático de Motos (Getam).

Durante a abordagem, os policiais não encontraram nada de ilícito com o suspeito, porém foi constatado no Sistema de Informação (Sigo) da Polícia Militar, um mandado de prisão em aberto no nome do suspeito.

Diante dos dados encontrados no Sigo, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, sem lesão corporal, segundo boletim de ocorrência.