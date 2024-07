Homem de 51 anos é atropelado e fica gravemente ferido

Um atropelamento que resultou em um ciclista gravemente ferido, foi registrado no final da noite deste domingo (7), na rua Tiradentes, bairro Santos Dumont, sul de Três Lagoas (MS).



Por volta de 21h45, o Corpo de Bombeiros e o (Samu) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram acionados para atender um acidente, onde um ciclista teria sido atropelado e estaria desacordado no solo, com sangramento oral.

Continue Lendo...



A viatura do Corpo de Bombeiros teria chegado primeiro ao local e prestado os primeiros atendimentos. Segundo informações dos militares, assim que a equipe chegou ao local, a vítima estaria inconsciente, com forte sangramento pela boca e com a respiração bastante fraca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Com apoio de uma equipe de Suporte Básico do Samu, os militares do Corpo de Bombeiros procederam pelas manobras de reanimação cardiorrespiratória (RCP), conseguindo manter os sinais vitais, ate a chegada da Unidade de Suporte Avançado do Samu, que estava e outro atendimento de urgência.



Assim que a unidade de Suporte Avançado (USA), chegou ao local, foi feito a intubação da vítima, que estava inconsciente e com risco de morte. Após a intervenção dos militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do Samu, a vítima foi levada as pressas em estado gravíssimo, ao Hospital Auxiliadora (H.A).



A vítima de 51 anos, identificada como Jurandir, estaria em uma bicicleta Barra-Forte Voice de cor vermelha e seguia pela rua Manoel de Oliveira Gomes, e segundo o motorista do carro VW Gol, envolvido no acidente, a bicicleta com a vítima teria atravessado sua frente pela direita, não conseguindo frear em tempo que evitasse a colisão.



A versão do condutor do carro, foi questionada por fiéis de uma igreja evangélica que fica a 100 metros do local, mas ninguém quis dar entrevista ou se prontificar para esperar a Polícia Militar e testemunhar aos policiais militares suas “supostas verões”. No local há câmeras de segurança, denunciando residências próximas e as imagens, poderão auxiliar na investigação do caso.