Homem diz estar armado em apartamento e mobiliza forças de segurança em Três Lagoas

A Força Tática da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um apartamento no Centro de Três Lagoas, na manhã desta quinta-feira (26). A equipe foi chamada por moradores após um homem, de 40 anos, armado, ter feito ameaças contra a própria vida e, em seguida, se trancado no quarto do condomínio. A situação mobilizou equipes da PM, agentes de trânsito municipais e o Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Quando os policiais chegaram ao local, reuniram-se com um amigo do homem, que os conduziu até o apartamento. De acordo com informações, o morador sofreu um surto psicótico e teria dito várias vezes que estava armado com uma pistola e iria efetuar disparos contra si.

A área foi isolada, e a equipe do Bope foi acionada para auxiliar na situação. Durante as quatro horas de negociação, as orientações dos especialistas foram seguidas rigorosamente, visando à resolução pacífica do conflito.

Felizmente, após intensas tentativas de diálogo, o morador decidiu se render, abrindo a porta do quarto. Ele foi atendido por equipes médicas e transportado ao Hospital Auxiliadora pelo Corpo de Bombeiros, onde recebeu os cuidados necessários.

A situação foi encerrada sem a presença de armas, e as autoridades deram a devolutiva adequada ao Bope, marcando o fim da crise.