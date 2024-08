Homem é assassinado no Jardim Cangalha e polícia acredita em acerto de contas

Foi morto a tiros no início da madrugada desta sexta-feira (9), Francolino Teixeira da Silva (Frank), de 34 anos, em uma residência na rua José Amim, bairro Jardim Cangalha, leste de Três Lagoas (MS).



Segundo informou repassadas a Polícia Militar, Frank e a esposa estariam na residência, quando dois homens teriam chamado a vítima no portão da residência. Ao chegar no portão para ver quem era, Francolino teria sido surpreendido pelos assassinos que dispararam diversas vezes.

Continue Lendo...



Frank ainda tentou correr para o interior da residências, mas morreu devido os ferimentos graves. Após atirarem contra Frank, os algozes teriam fugido a pé, sentido rua Egídio Tomé.



Segundo a perícia, ao menos 4 perfurações teriam sido avistadas no corpo de Frank, no local haviam algumas substância análogas a cocaína e foram apreendidas para serem periciadas, a quantidade não foi informada.



Francolino Teixeira da Silva, tinha três passagens por homicídio, uma em 19/01/2011, outra em 7 de março de 2013, e a terceira 8 de julho também no ano de 2013. Além de outros registros policiais, a Polícia Civil irá investigar o caso e descobrir se o crime, tem ligação com algum dos delitos praticados por Frank no passado.