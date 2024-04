Homem é preso após atirar pedra contra cabeça de esposa

Um homem, de 34 anos, foi preso por violência doméstica após atirar uma pedra contra a cabeça da companheira, de 41 anos, na manhã desta quarta-feira (3), na rodoviária de Três Lagoas.

Os fatos ocorreram por volta das 06h. O atendimento inicial foi realizado pela Polícia Militar, que registrou o boletim de ocorrência, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) receberam informações de que a vítima estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após alta médica, ela foi levada à delegacia, onde prestou depoimento e relatou sofrer rotineiramente, com as agressões do marido. Ela solicitou medidas protetivas e passou por exame de corpo de delito.

A equipe policial foi até o local de trabalho do suspeito, onde foi preso em flagrante pelos crimes de invasão de domicílio, agressão, perseguição, ameaça e injúria. O suspeito que tem passagens por homicídio em 2007 e, em 2021, foi levado até a cela da 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficará a disposição da justiça.