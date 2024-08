Homem é preso com munições e materiais furtados de empresa em Três Lagoas

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante suspeito de receptação de materiais furtados de uma empresa e posse irregular de munições, na manhã desta quinta-feira (8), em Três Lagoas. As investigações foram conduzidas pela Seção de Investigação Geral (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Polícia Civil de Três Lagoas.

Os agentes vinham investigando a prática de um furto contra uma empresa transportadora ocorrido no dia 28 de julho de 2024, quando obtiveram a informação de que havia um homem comercializando fraldas descartáveis em sua casa, o mesmo tipo de mercadoria furtada da empresa.

Continue Lendo...

A polícia localizou o suspeito na casa dele, na Vila Piloto, em Três Lagoas. No local, os policiais encontraram 200 pacotes de fraldas descartáveis, 100 frascos de inseticidas, todos em embalagens lacradas. Além de uma bicicleta, que foi furtada no Jardim Cangalha, no dia 8 de agosto de 2024, e 10 munições intactas, calibre 22. Os objetos recuperados estão avaliados em quase R$ 20 mil e serão restituídos aos legítimos proprietários.

O homem foi encaminhado para a sede da SIG, e autuado em flagrante suspeito da prática do crime de receptação dolosa, posse irregular de munição de uso permitido, não sendo arbitrada fiança. Após exames de corpo de delito, o suspeito foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde ficará a disposição da Justiça.