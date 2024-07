Homem é socorrido com vísceras expostas após ser esfaqueado no abdômen

Um homem, de aproximadamente 32 anos, foi levado ao Hospital Auxiliadora após ser esfaqueado na madrugada de sábado (29), em Três Lagoas. A vítima precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Por volta de 3h30 da manhã, a Polícia Militar foi acionada ao Hospital Auxiliadora depois que populares chegaram com o homem em um carro preto e o deixaram na emergência do Pronto Socorro. O paciente foi imediatamente encaminhado para a sala de cirurgia devido à gravidade do machucado.

O médico responsável pelo atendimento informou à polícia que o ferimento, causado por uma faca, atingiu o lado esquerdo do abdômen da vítima, deixando as vísceras expostas. O médico também confirmou que, apesar da gravidade, a vítima estava estável e em condições de prestar depoimento.

No entanto, ao ser questionado sobre o responsável pelo ataque e as circunstâncias do ocorrido, o homem optou por permanecer em silêncio e não revelou a identidade dos agressores ou dos responsáveis pelo socorro. Testemunhas na frente do Pronto Socorro relataram que a vítima chegou em um Sedã Ford Fusion preto, mas não conseguiram visualizar a placa do veículo.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.