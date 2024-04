Homem que desferiu um soco e deslocou o ombro de mulher é preso em Três Lagoas

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (2), um homem de 38 anos, pelos crimes de violência doméstica e injúria após ele deslocar o braço da companheira durante agressões, no bairro Jardim Cangalha, em Três Lagoas.

A vítima, de 23 anos, entrou em contato com a delegacia para relatar as agressões sofridas e uma equipe composta por investigadores foi ao local. Em conversa com a vítima, foi descoberto que durante as agressões, o suspeito teria deslocado o braço dela e fugido em seguida.

Durante buscas, os policiais foram até a casa de um vizinho, onde o agressor tentava se esconder. Foi dada voz de prisão e ele levado para a delegacia.

A sogra da vítima, que teria testemunhado as agressões praticadas por seu filho, também foi conduzida até a delegacia, prestou depoimento e foi liberada. Já o autor da violência doméstica que tem passagem na policia por tentativa de homicídio,em 2021, foi preso em flagrante pelos crimes de injúria, violência (lesão corporal), não sendo arbitrada a fiança, o que o manteve preso, à disposição da Justiça.