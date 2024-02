Motociclista é vítima de acidente e tenta agredir socorristas

Um acidente de trânsito deixou um motociclista, de 53 anos, ferido, na rua Alfredo Justino, no cruzamento com a avenida Jary Mercante, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. O fato ocorreu no sábado (10) quando a moto atingiu um carro. O motorista fugiu do local do acidente e abandonou o automóvel no mesmo local.

O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram ao local, onde teria ocorrido a colisão entre os dois veículos. Lá, os policiais militares se depararam com os socorristas do Samu e militares do Corpo de Bombeiros tentando imobilizar o motociclista que estava lesionado e ensanguentado.

O motociclista que apresentava lesões no rosto e uma fratura exposta na mão estava bastante alterado e resistia ao atendimento médico, até que passou a agredir fisicamente e verbalmente os bombeiros.

Foi necessário o uso da força para imobilizar o homem e assim poderem levá-lo ao Hospital Auxiliadora. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como lesão corporal, desacato, resistência e desobediência, além de se afastar de local, acidente.