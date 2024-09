Horário de votação para eleitores de Mato Grosso do Sul será das 7h às 16h

A Justiça Eleitoral informou aos eleitores de Mato Grosso do Sul que, para as Eleições 2024, o horário de votação será das 7h às 16h. O primeiro turno do pleito municipal será no dia 6 de outubro e, caso ocorra segundo turno, no dia 27 do mesmo mês.

A unificação do horário de votação em todo o país foi instituída nas últimas eleições, em 2022, decorrente de uma decisão do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e incluída na Resolução TSE nº 23.669.

Continue Lendo...

Com a unificação do horário de votação, a apuração dos resultados para todos os cargos deve iniciar a partir das 17h da hora oficial de Brasília, sendo a partir das 16h no horário de MS.

Neste ano, será a vez de eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores. O eleitor deve se atentar para a mudança e consultar antecipadamente o local de votação a fim de evitar transtornos. A consulta pode ser feita por meio do nome do eleitor ou do número do título eleitoral. Outra opção é o aplicativo e-Título, que permite o acesso rápido e fácil às informações do eleitor, como zona eleitoral e situação cadastral.

*Com informações do TRE-MS