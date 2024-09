Hospital Auxiliadora promove Costelada Beneficente na Arena Mix

O Hospital Auxiliadora realizará uma costela beneficente no dia 10 de novembro, na Arena Mix. A expectativa é de que o evento reúna cerca de 1.200 pessoas. O valor dos ingressos para colaboradores é de R$ 80,00, enquanto o público em geral pagará R$ 100,00 para desfrutar carne à vontade.

Segundo o diretor-geral do hospital, Marcos Calderón, o objetivo é arrecadar fundos para a aquisição de poltronas elétricas destinadas aos acompanhantes dos pacientes. “As poltronas do hospital também são elétricas, e estamos constantemente buscando aprimoramento de nossos equipamentos e serviços. Queremos proporcionar mais conforto e qualidade tanto para os pacientes quanto para seus acompanhantes”, afirmou.

Calderón explicou que a campanha do ano anterior foi voltada para a substituição das camas por novos modelos elétricos, e, atualmente, todos os quartos já contam com essa tecnologia. A meta de arrecadação para este ano é de R$ 180 mil, mantendo a mesma expectativa de 2023. No entanto, o diretor ressaltou que o valor não é suficiente. "Uma poltrona hoje custa entre R$ 4.500 e R$ 5.000. Se conseguirmos R$ 100.000, podemos comprar cerca de 20 poltronas, o que é insuficiente. Por isso, planejamos realizar outras costelas", destacou.

Carlos Júnior, gestor de qualidade do hospital e responsável pela organização do evento, acrescenta que doações são essenciais para a captação de recursos. Ele ressaltou que os empresários podem apoiar o evento com estandes e planos de divulgação nas categorias ouro, prata e bronze. A comunidade em geral, assim como os fornecedores, também pode contribuir com doações de itens como tomates e mandiocas. "Estamos com vários parceiros e queremos aproveitar essa oportunidade para convidar aqueles que desejam ser patrocinadores e apoiadores a fazer suas doações, lembrando que o hospital é uma instituição filantrópica", conclui.

