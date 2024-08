Ideb em MS tem índice abaixo da meta projetada em todas as etapas de ensino

OÍndice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (Ideb), que mede a qualidade da educação no país, revela que Mato Grosso do Sul teve resultado abaixo da média nacional nos ensinos fundamental e médio. Os dados foram divulgados, na quarta-feira (14), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No ensino médio, MS teve índice 4, o pior desempenho da região Centro-Oeste e abaixo da média nacional que foi de 4,3. Já no ensino fundamental, o Ideb de MS foi de 5,6 para os anos iniciais (1º ao 5º ano) e de 4,8 para os anos finais (6º ao 9º ano), também ficando em última posição no Centro-Oeste. Assim como o índice do estado, a capital Campo Grande não alcançou o resultado esperado.

O Ideb varia de 0 a 10 e é calculado a cada dois anos, trazendo uma noção geral do desempenho das escolas, municípios e estados na educação, se estão avançando ou piorando. As notas ajudam a entender o nível de domínio de conteúdo de alunos, principalmente nas áreas de Português e Matemática.

O índice serve como um alerta para os gestores do setor e para a sociedade. O índice ajuda a entender, por exemplo, se alunos dos primeiros anos do ensino fundamental sabem multiplicar números naturais, calcular a área de uma figura geométrica, ou interpretar um texto.

“Esses dados não me surpreendem porque a questão é estrutural e muito maior do que a gente pensa. A desigualdade na educação está atrelada à desigualdade social, à falta de vagas e de teste, falta de atendimento e infraestrutura”, disse a doutora em Educação e professora da UFMS, Ângela Maria Costa.

A Secretaria Estadual de Educação informou que vem implementando ações para reverter esse cenário. “É importante destacar que nós temos escolas da rede estadual que, olhando o seu resultado por território, já superou a meta colocada no estado [...] nós estamos falando de um conjunto de ações que não está somente no processo da escola, mas de um contexto muito amplo que estamos percorrendo”, afirmou a superintendente de Políticas Educacionais da SED-MS Adriana Buytendorp.

Continue Lendo...