Idosa tem cartão bancário furtado e prejuízo superior a R$ 200 no bairro Vila Piloto

Uma idosa, de 87 anos, teve o cartão bancário furtado dentro da própria casa, no final da tarde de terça-feira (30), na rua VIII, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

Nesta quinta-feira (31), a vítima procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar o furto do cartão de benefício dela e quatro compras realizadas em comércios diferentes, que totalizaram um prejuízo de R$ 228,50, após uma jovem e uma criança terem entrado na residência pedindo um copo d'água.

A idosa relatou que, no final da tarde de terça-feira, as meninas bateram na porta da casa dela oferecendo serviços de capinagem. A vítima informou que não necessitava dos serviços da jovem, que, muito insistente, pediu dinheiro, alegando que precisava comprar leite para alimentar a filha.

Comovida com a situação, a idosa doou R$ 20,00 para a moça, que não satisfeita, pediu um pouco de água. A idosa foi até a cozinha para pegar a água, e a jovem e a criança entraram na casa junto com a vítima. Após consumirem a água, ambas foram embora.

A falta do cartão só foi percebida pela vítima no dia seguinte, na quarta-feira. Ao perceber o furto, ela foi imediatamente à agência bancária para cancelar o cartão e foi informada pelo gerente do banco que quatro compras haviam sido feitas com o cartão: uma compra no valor de R$ 21,50 às 21h10, a segunda no valor de R$ 120,00 às 22h00 e a terceira no valor de R$37,50 às 23h30, todas ainda na terça-feira (30). Já a quarta compra foi registrada às 6h21, em uma panificadora no bairro Jardim Brasília, no valor de R$ 49,50.

A jovem deixou com a vítima um cartão de contato, caso ela necessitasse de serviços de capinagem. O contato era da mãe da jovem, que ao atender, informou à vítima que a jovem era moradora do bairro Vila Piloto, na rua XXXVIII, e que estava passando por um momento crítico na vida. O caso foi levado para a Polícia Civil, que irá investigar.