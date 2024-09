Idoso é suspeito de importunação sexual contra criança de 12 anos no Orestinho

Um idoso, de 71 anos, é suspeito de importunação sexual após supostamente ter passado a mão nos seios de uma criança, de 12 anos, na noite de quinta-feira (19), no Residencial Rubens Teixeira, Conjunto Habitacional Orestinho, em Três Lagoas.

A mãe da criança ligou no telefone 190 da Polícia Militar informando que, uma colega da filha teria flagrado o idoso, na atitude libidinosa. Ela se assustou com a cena e teria corrido para o apartamento de outra colega para se esconder. Preocupada com a filha e revoltada com a denúncia, a mulher acionou a PM, que enviou uma equipe de Rádio Patrulha ao local.

Para os policiais, o idoso, que é morador da região, contou que apenas teria pego o celular da vítima para realizar reparos, pois o mesmo apresentava danos na tela. Ele ainda relatou que não tinha interesses sexuais na menina, e que por vender doces, sempre há uma grande movimentação de crianças na casa dele.

Ao ser questionado se acompanharia a equipe da Rádio Patrulha até a delegacia, o idoso foi conduzido para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) pelos militares. Lá, ele prestou esclarecimentos e foi liberado para responder em liberdade pelo suposto crime de importunação sexual.