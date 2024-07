IFMS de Três Lagoas está com vagas abertas para cursos superiores

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para cursos técnicos superiores. As vagas são voltadas para portadores de diploma, para quem pretende fazer transferência interna ou externa ou reingresso.

Para o Campus de Três Lagoas são ofertadas cinco vagas. Quatro são para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 01 para portador de diploma, 01 para transferência interna, 01 para transferência externa e 01 para reingresso.

Há uma vaga para o curso de Engenharia da Computação, para quem deseja fazer transferência interna.

Os interessados podem conferir o edital e se inscreverem pela Central de Seleção até 5 de agosto.

Saiba mais na entrevista abaixo: