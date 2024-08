IFMS de Três Lagoas oferta curso Proeja de administração para jovens e adultos

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou, nesta semana, que há vagas abertas à comunidade em cursos técnicos gratuitos e presencias destinados exclusivamente a jovens e adultos. Neste caso, o interessado não precisa participar de seleção. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

As vagas remanescentes estão disponíveis nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Jardim e Três Lagoas, com início das aulas previsto para setembro. Todos os cursos são presenciais e com aulas no período noturno.

Continue Lendo...

Saiba quais cursos técnicos estão com vagas abertas à comunidade:

Os interessados devem ter o ensino fundamental completo e 18 anos, no mínimo.

Acesse o edital com a relação das vagas remanescentes - publicado em 16/08/2024.

Campus Curso Técnico Campo Grande Administração Coxim Manutenção e Suporte em Informática Jardim Edificações Informática para Internet Três Lagoas Administração

Todos os matriculados no Proeja receberão auxílio de R$ 360 para alimentação e transporte, provenientes da Linha de Fomento da Bolsa-Formação (EJA-EPT), no âmbito da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec).

Curso Técnico Subsequente

Para fazer a matrícula, é preciso ter o ensino médio completo.

Consulte o edital que informa o curso com vagas remanescentes - publicado em 16/08/2024.

Campus Curso Técnico Aquidauana Edificações

Matrículas

Os interessados nos cursos técnicos podem se matricular presencialmente, na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi onde as vagas estão disponíveis (consulte os endereços e horários de atendimento). A matrícula também pode ser feita de forma on-line.

Para a matrícula, é necessário apresentar o histórico escolar do ensino fundamental (Proeja) ou médio (subsequente), documento de identificação e uma foto recente.

Os interessados que não têm acesso a equipamentos de digitalização podem solicitar apoio na Cerel do campus.

*Com informações do IFMS