IFMS oferta novo curso a distância de introdução à ciência de dados

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) disponibilizou um novo curso livre a distância na plataforma digital, intitulado 'Introdução à Ciência de Dados'. Com duração de 45 horas, o curso se destina a interessados em detectar padrões e extrair insights de dados, em nível intermediário.

Entre os conteúdos abordados estão as introduções ao Python, suas bibliotecas básicas e gráficos; à Ciência de Dados e tratamento de dados; e ao aprendizado de máquina e algoritmos de aprendizados supervisionados e não supervisionados.

O curso foi proposto pelo docente de Redes de Computadores do Campus Dourados, Marcelo Matte, com origem na dissertação de mestrado dele em Ciência da Computação.

Matte explica que a ideia surgiu ao observar a dificuldade de alguns estudantes para seguir um conjunto de ações prévias, com o intuito de preparar os dados para uso e aplicação dos algoritmos adequados, a partir da detecção de padrões de comportamento. “O objetivo do curso é mostrar uma abordagem na prática de uso da Ciência de Dados. Muito se discute sobre algoritmos para aprendizado de máquina (machine learning), inclusive por meio da internet, porém muitos temas relacionados não são abordados considerando o uso prático em uma base de dados”, destaca.

A participação no curso é indicada a quem tem conhecimentos prévios em lógica de programação e orientação a objeto. Na própria plataforma de Cursos Livres do IFMS, estão disponíveis dois cursos sobre Lógica de Programação com Arduíno, para aqueles que queiram saber mais sobre o assunto.

Os interessados em fazer o curso podem se inscrever até 8 de dezembro. O prazo para conclusão vai até dia 20 do mesmo mês. O prazo mínimo para a obtenção do certificado é de 10 dias, a partir da data de inscrição. Caso seja o primeiro acesso à plataforma de Cursos Livres do IFMS, é necessário criar uma conta.

Cursos livres

São ofertadas 35 opções diferentes de cursos livres, todos gratuitos, nas mais variadas áreas. Os cursos não têm tutoria. O aluno pode fazer as atividades a qualquer momento. Para isso, basta que tenha acesso à internet e um dispositivo para acesso como smartphone, notebook e tablet.

Os cursos livres são ofertados pelo Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread). Em caso de dúvidas, o contato é [email protected].

*Com informações do IFMS