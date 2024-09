IFMS oferta novo curso online e gratuito sobre Filosofia Antiga

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está ofertando mais uma opção de formação gratuita e a distância na plataforma de Cursos Livres. É o novo curso de Filosofia Antiga, com carga horária de 45 horas.

A proposição do curso é do professor da área de Filosofia do Campus Campo Grande, Aloir Dietz. O docente explica que o curso apresenta uma visão introdutória dos principais pensadores da antiguidade, como Sócrates, Platão e Aristóteles, e explora correntes filosóficas como o Helenismo. “Além de incentivar o pensamento crítico, o curso é uma oportunidade para aqueles que estão se preparando para vestibulares e o Enem, tornando a filosofia acessível a todos, sem barreiras financeiras ou geográficas”, destaca.

O conteúdo do curso abrange tópicos essenciais para quem busca entender as raízes do pensamento ocidental, sendo abordados os temas:

Introdução aos Pré-Socráticos.

Sócrates e o Método Socrático.

Platão e a Teoria das Ideias.

Aristóteles e a Filosofia Prática.

Helenismo, Cinismo, Epicurismo e Estoicismo.

Os interessados podem se inscrever até 8 de dezembro, com prazo para conclusão até o dia 20 do mesmo mês.

Cursos livres

A plataforma do IFMS possui 37 diferentes opções de cursos, nas mais variadas áreas. Todos são gratuitos e qualquer pessoa interessada pode se inscrever.

Os cursos não têm tutoria, o aluno pode fazer as atividades on-line a qualquer momento. Ao final, o próprio cursista emite o certificado de conclusão.

A oferta é de responsabilidade do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread). Em caso de dúvidas, o contato é [email protected].

*Com informações do IFMS