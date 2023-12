Igreja Batista Nova Aliança realizará 18ª edição do 'Agospel' nesta sexta-feira em Três Lagoas

Nesta sexta-feira (8), inicia o evento 'Agospel', uma celebração promovida pela Igreja Batista Nova Aliança. O nome se deve à tradição de realizar a festa no mês de agosto e ao caráter gospel do evento. No entanto, devido à pandemia, a festividade precisou ser interrompida temporariamente. A edição deste ano marca o retorno do evento pós pandemia e representa a 18ª edição.

Devido a fase de construção da igreja, não foi possível realizar o evento em seu mês tradicional, o que costumava ocorrer em agosto. Diante de questionamentos sobre a realização da festa, surgiu uma oportunidade para a realização, agora, em dezembro, durante o período de pausa nas obras da igreja.

O evento terá início às 19h, desta sexta-feira e, se estenderá até domingo (10). A programação está repleta de música, contando com a participação de aproximadamente 40 bandas. Vale ressaltar que a entrada é gratuita e todos são bem vindos.

A festa será realizada no estacionamento da Igreja Batista Nova Aliança, situada na rua Bom Jesus da Lapa, número 2040, no bairro Vila Nova.

Nesta sexta-feira, o apóstolo Ivanildo Teixeira participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre o evento.

Confira a entrevista abaixo: