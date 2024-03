Igreja Católica São José vai promover almoço beneficente para obra de reforma

Nesta segunda-feira (11), o padre Sílvio, da Paróquia São Francisco de Assis, que fica no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre as ações festivas da igreja.

No próximo domingo (17), a partir das 11h, será realizado um almoço com churrasco voltado para melhorias e ações sociais da Igreja São José, onde o padre também atua e que fica, no bairro Jardim Alvorada.

Continue Lendo...

O evento é aberto para todas as famílias. O valor do convite, com mesa para quatro pessoas, é de R$ 200. De acordo com o padre, o dinheiro arrecadado será investido na igreja, que necessita de troca de piso, pintura e melhorias na infraestrutura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os salesianos estão à frente do comando da igreja há 10 anos, mas o padre acredita que o local já exista há mais de 50 anos.

As missas da Igreja São José são realizadas todos os domingos, iniciando às 19h30. Outros detalhes sobre o almoço podem ser obtidos pelo número de telefone da administração do local: (67) 3522-1818.

Confira a entrevista abaixo: