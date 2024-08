Incêndio destrói tubulações de drenagem no bairro Vila Nova

Um incêndio de grandes proporções destruiu diversas manilhas de PVC na noite desta segunda-feira (12), na rua Wilson Carvalho Viana, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

O material destruído pelo fogo seria instalado para a captação de águas pluviais, na região do bairro Vila Nova, Jardim Cangalha e adjacências. O local onde houve o incêndio, por anos, foi usado como um campo de futebol da comunidade, e a empresa vencedora da licitação da Prefeitura de Três Lagoas, para a realização das obras de macrodrenagem, vinha o utilizando como base para armazenar o material e guardar o maquinário.

Nas primeiras horas da noite de segunda-feira, moradores da região ligaram para o Corpo de Bombeiros, via 193, informando que um grande incêndio estava consumindo os tubos de PVC e que o fogo estava fora de controle.

Ao chegarem ao local, os militares se depararam com uma grande coluna de fumaça preta que, mesmo na escuridão da noite, era possível sentir de longe um intenso calor que emanava das chamas. O material, que não absorve água, dificultou o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros e dos funcionários da prefeitura, que usaram caminhões-pipa para tentar extinguir o fogo, que não diminuía e continuava a queimar.

Funcionários da empreiteira responsável pelo local conseguiram afastar algumas das manilhas, evitando que a perda fosse de 100% dos produtos. Na ação, foram usadas uma máquina pá carregadeira e uma retroescavadeira para afastar os tubos que foram salvos do fogo e poderão ser utilizados. As demais manilhas foram totalmente destruídas e, devido à matéria-prima ser um similar ao plástico, acabaram sendo totalmente derretidas, não sobrando nada das que foram atingidas pelo fogo.

Os militares do Corpo de Bombeiros, os funcionários da prefeitura e os da empresa responsável não se manifestaram sobre o corrido, pois, segundo eles, ainda não há informações sobre a razão do fogo ter começado. Porém, moradores de residências próximas informaram que, por ser um local aberto e não haver cercas que impossibilitassem o acesso de pessoas, diversas crianças brincavam na área, bem como usuários de drogas faziam um ponto para uso de entorpecentes, e muitas pessoas jogavam lixo doméstico, como folhas e materiais de reciclagem. Possivelmente, em uma dessas ações, alguém tenha colocado fogo em algum material próximo, e, devido ao mato seco, o fogo saiu do controle e se alastrou rapidamente.

O caso foi registrado pelo Corpo de Bombeiros como incêndio causado e será investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Prefeitura de Três Lagoas informou que a responsabilidade pela segurança e reposição das manilhas perdidas no incêndio é de total competência da empreiteira. Quanto à quantidade de materiais perdidos com o fogo e o valor do prejuízo, ainda não foram contabilizados, mas, mesmo com o ocorrido, o cronograma das obras não será afetado.

