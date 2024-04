Indústria de celulose abre novos processos seletivos para operação florestal

A Suzano está com três processos seletivos abertos para atender suas demandas em Ribas do Rio Pardo (MS). As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Para concorrer à vaga de Analista de Silvicultura Pleno (Viveiro), as pessoas interessadas precisam atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior completo em Engenharia Florestal, Engenharia de Produção, Administração, Economia ou áreas afins; possuir vivências em operações de Silvicultura; ter experiência em viveiro de mudas; ter conhecimento em Excel intermediário/avançado; conhecimento básico em gestão de projetos; conhecimento em normas Sistemas de Gestão de Qualidade ISO, FSC, Cerflor; Estatística intermediária; conforme Grade de Requisitos e LNT. As inscrições ficam abertas até o dia 28 de abril e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/7006400?jobBoardSource=share_link.



Para a vaga de Técnico(a) PCP (Planejamento e Controle da Produção) Florestal os pré-requisitos são: ter Curso Técnico ou Ensino Superior completo; possuir CNH categoria “B”; ter conhecimento intermediário com pacote office; ter experiência na área florestal; ter conhecimento de Geoprocessamento e Topografia será considerado um diferencial. As inscrições ficam abertas até 21 de abril e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/6962901?jobBoardSource=share_link.

Por fim, ainda há uma vaga de Supervisor(a) de Operações Florestais. Para concorrer, as pessoas interessadas precisam atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Médio completo; ter conhecimento Técnicos em Operações Florestais; conhecimento em Pacote Office; possuir CNH categoria “B”. As inscrições ficam abertas até o dia 05 de maio e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/6947747?jobBoardSource=share_link

A empresa reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas.

*Informações da assessoria da Suzano.