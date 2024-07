Inscrições abertas para curso de motorista para mulheres em Três Lagoas

Em Três Lagoas, o projeto ‘Escola de Motoristas’ da Suzano e do Serviço Social do Transporte e Nacional de Aprendizagem (Sest Senat) está ofertando um curso de qualificação profissional, preferencialmente, para mulheres que sonham em atuar no setor de Logística Florestal.

A primeira turma iniciou as aulas com 24 alunas, nesta segunda-feira (22), mas já estão abertas inscrições para a próxima turma, que iniciará em setembro. Os interessados podem se inscrever no Sest Senat, localizado na avenida Júlio Ferreira Xavier, 2640, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

O curso tem duração de um mês e tem certificação internacional. Ao final, as participantes vão receber uma gratificação de R$ 1.400. Para participar é necessário atender pré-requisitos como ter no mínimo 21 anos completos, saber ler e escrever, possuir CPF e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D ou E válida sem ter cometido infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses, além de residir em Três Lagoas e região.

O gerente de logística florestal da unidade Três Lagoas da Suzano, Gustavo Henning, explicou que o curso vai preparar as mulheres para atuarem no setor de logística florestal. “É um projeto que capacita profissionais em uma área bastante pujante na nossa região. Somos o vale da celulose e os investimentos estão cada vez maiores nessa indústria”, destacou.

O projeto busca promover a diversidade e inserir as mulheres no mercado de trabalho, que em sua maioria é preenchido por homens. O coordenador de desenvolvimento profissional do Sest Senat de Três Lagoas, Thales Marciel, explicou que o método de ensino do curso possibilita um aprendizado na prática e a meta é qualificar 150 profissionais até junho de 2025.

“É uma metodologia totalmente inovadora que possibilita ao aluno futuro condutor vivenciar na teoria em um processo de simulação e prática numa carreta e num veículo profissional. Dessa forma, garante soltar no mercado de trabalho profissionais mais capacitados e preparados para vivenciar o dia a dia de uma operação Florestal”, explicou o coordenador Thales Marciel.

