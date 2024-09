Instituto lança projeto que vai plantar 10 mil árvores em Três Lagoas

Três Lagoas está prestes a se tornar mais verde com o projeto "Donos do Futuro", que promete plantar 10 mil árvores até o dia 12 de outubro de 2025. A iniciativa, que já existe há mais de 15 anos, é inovadora pelo Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de MS (IDSEAMS) e busca promover um impacto positivo na paisagem urbana e na educação ambiental de jovens.

O lançamento oficial aconteceu nesta terça-feira (10), no salão de eventos do Hotel OT, e contou com a presença de autoridades locais, empresários e alunos do projeto Bate Lata, da Secretaria de Assistência Social. O presidente do IDSEAMS, Eurides Silveira, destacou que o projeto será executado em etapas e contará com o apoio do poder público e da sociedade civil. “Queremos envolver a comunidade, transformar a paisagem urbana e incentivar a educação ambiental, especialmente entre os jovens”, afirmou Silveira.

Além de melhorar a qualidade do ar e amenizar as altas temperaturas, a meta é criar um legado sustentável para as futuras gerações. O promotor de Justiça do Meio Ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, também ressaltou a importância do projeto. “Iniciativas como estas são fundamentais para tornar Três Lagoas mais arborizada e consciente dos cuidados com o meio ambiente”, comentou o promotor.

