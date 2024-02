Jacaré é flagrado tomando sol na Lagoa Maior de Três Lagoas

A Lagoa Maior é um dos pontos turísticos que mais chamam a atenção, em Três Lagoas. Além de o local ser na área central da cidade é rico na fauna e flora. Um dos atrativos são os jacarés, que sempre viram “atração” dos moradores e de quem está caminhando pela orla.

Na manhã desta terça-feira (20), o animal foi flagrado tomando sol na grama, às margens da lagoa, por um internauta que praticava exercícios no local. As imagens foram encaminhadas ao JPNews e mostra as belezas da natureza. Além do jacaré, há capivaras e diversas espécies de pássaros no ponto turístico. Os três-lagoenses são privilegiados por ter um “pedacinho do Pantanal” no Centro de Três Lagoas.