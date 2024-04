Jogos Escolares Três-lagoenses sub-14 iniciam nesta terça-feira no Ginásio "Cacilda Acre Rocha"

Nesta terça-feira (2), começa a edição 2024 dos Jogos Escolares Três-lagoenses (JETs) sub-14, destinados a estudantes com idades entre 12 e 14 anos, provenientes das escolas públicas e particulares do município. A cerimônia de abertura será realizada às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”.

O objetivo do JETs é fomentar a participação dos alunos em atividades esportivas nas instituições de ensino do município de Três Lagoas e promover uma ampla mobilização da juventude estudantil em torno do esporte.

A competição, promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), contará com a participação de aproximadamente 700 competidores.

Serão disputadas as modalidades de tênis de mesa, xadrez, atletismo, vôlei de praia, basquete, vôlei, handebol e futsal.

As escolas vencedoras em cada modalidade representarão Três Lagoas nos Jogos Escolares da Juventude MS 2024, destinados a jovens entre 12 e 14 anos, que serão realizados em Campo Grande, no mês de junho.

Veja a agenda das disputas coletivas, as modalidades individuais, tênis de mesa será no dia 04/04, no Ginásio Cacilda, xadrez 05/04, na E.E. Prof. João Magiano Pinto, atletismo 10/04, no Estádio da Associação Desportiva Noroeste (ADEN) e vôlei de praia no dia 12/04, na Arena Estação.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas