Jornada Tech promove conhecimento em tecnologia para estudantes de Três Lagoas

Três Lagoas recebeu, nesta terça-feira (17), a Jornada Tech, um evento promovido pela Fundação Telefônica vivo em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Mato grosso do Sul.

O encontro aconteceu no auditório do Senai e trouxe importantes discussões sobre as possibilidades de carreira na área de tecnologia.

Alunos da escola estadual Jomap tiveram a chance de aprender mais sobre temas como processamento de dados e inteligência artificial, dois assuntos que vêm ganhando cada vez mais relevância no mercado de trabalho.

A diretora da Escola Jomap, Lourdes Nerey, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento dos estudantes, afirmando que o evento amplia os horizontes dos jovens ao oferecer uma perspectiva mais clara sobre as possibilidades de carreira na área de tecnologia. “A Jornada Tech é uma grande oportunidade para nossos alunos entenderem como a tecnologia já está presente em suas vidas e, principalmente, como ela pode ser o caminho para seu futuro profissional”, destacou a diretora.

A gerente de projetos da Fundação telefônica vivo, Alexandra dos Santos, destacou que a parceria teve início em 2022 e proporciona a estudantes de várias cidades a oportunidade de pensar no futuro com uma perspectiva mais tecnológica.

