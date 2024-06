Jornal do Povo, trincheira da sociedade

Hoje celebramos 75 anos de circulação. O Jornal do Povo continua atento aos princípios que norteiam a imprensa e o jornalismo ético. Estamos convictos de que cumprimos a missão de informar com isenção quando registramos fatos do cotidiano, narrando com fidelidade os acontecimentos publicados em suas colunas.

Ao longo dos anos tornou-se trincheira de defesa dos interesses e aspirações de Três Lagoas, sua gente e região. Somos o mais antigo jornal em circulação no Estado de Mato Grosso Sul, criado em 1977 por lei federal, cuja instalação se deu em 1º de janeiro de 1978. Embalados pela força do ideal do seu saudoso editor Stênio Congro, meu pai, um ser vibrante, cheio de muitos sonhos e aspirações, continuamos a editar o JP, com o mesmo ânimo, vencendo desafios e não esmorecendo diante das vicissitudes e das alternativas de informação que hoje abatem muitos e centenários jornais do interior do nosso país.

O exercício do jornalismo durante mais de trinta anos, inquestionavelmente, foi a atividade que Stênio Congro exerceu com maior paixão. Não media esforços pessoais e financeiros para assegurar a circulação do Jornal do Povo, que viveu várias fases da sua circulação como mensário, quinzenário, semanário, bi e trissemanal, sob sua direção. Deu vida e vibrou a cada edição que fazia circular, transformando-se em chama viva que cativou o público leitor. Em 1991, deixou a direção da redação, sem abdicar de escrever sua coluna editorial durante muitos anos. A sua força e exemplos para que cada edição circulasse no dia determinado serviu de inspiração para a continuidade da prática do jornalismo sadio que se imprime em cada edição do JP.

A modernização do JP, impresso em máquina offset e diagramado eletronicamente, tornaram-se realidade quando abandonamos a composição tipográfica da letra a letra, seguida da fundição em máquinas de linotipia. Todos esses avanços decorreram do estimulo e força obstinada dos exemplos de Stênio Congro, que faz pulsar o nosso coração com muita intensidade, quando verificamos que o nosso compromisso de bem informar com isenção se cumpre diariamente.

O Jornal do Povo é a sinergia do trabalho que se desenvolve em cooperação com inúmeros profissionais que integram a sua redação e os demais dos veículos vinculados ao Grupo RCN de Comunicação. Todos estão comprometidos com o esforço de realizar um trabalho diário para bem informar e opinar com isenção. O público leitor do Jornal do Povo é que nos estimula a continuar nessa luta para continuar dotando Três Lagoas de um jornal impresso, mesmo circulando semanalmente, embora, há anos passados o fizemos circular diariamente.

O Jornal do Povo é uma paixão. E, enquanto tivermos força e disposição, desejamos fazê-lo circular em Três Lagoas e no nosso Estado, assim como nas cidades onde estamos presentes com emissoras de rádio. Continuamos embalados pela chama viva da memória do meu pai, Stênio Congro, e pela grata alegria de termos uma legião de respeitáveis leitores.

Rosário Congro Neto

Empresário e editor do Jornal do Povo