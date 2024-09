Mãe vai à delegacia e denuncia idoso por agredir a filha

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas registrou, nessa segunda-feira (9), um caso de lesão corporal dolosa, ocorrido no domingo (8), envolvendo uma jovem, de 18 anos, agredida fisicamente pelo companheiro, de 67 anos.

A mãe da vítima compareceu à delegacia para denunciar a violência física sofrida pela filha, apresentando imagens das lesões. Segundo o relato, a jovem já havia mencionado ter sido agredida anteriormente com enforcamentos, tapas e chutes.

Na ocasião mais recente, a jovem teria ido à residência do agressor, apesar das orientações para evitar o local. A mãe relatou que, sempre que a filha vai ao encontro do homem, ele a agride fisicamente. Além disso, o agressor frequentemente se aproxima da casa da mãe da jovem, tentando persuadi-la a voltar a morar com ele.

A mãe, que possui visão limitada, afirmou que o agressor se aproveita dessa condição para manipular a jovem. Ela também informou que ambos, vítima e agressor, enfrentam problemas com o consumo de álcool, mas desconhece o uso de outras drogas.

A mulher morava com a mãe até o mês passado, quando se mudou para viver com o agressor, no bairro Alto da Boa Vista. A polícia segue investigando o caso para apurar os detalhes e garantir a proteção da vítima.