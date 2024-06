Jovem promessa de 13 anos vai defender o Marília

Mais um jovem deixa Três Lagoas em busca de realizar o sonho de ser jogador profissional de futebol. Na semana passada, João Vitor dos Santos, de 13 anos, se apresentou no Marília Atlético Clube, time de futebol da cidade de Marília (SP).

João Vitor é goleiro, e apesar da pouca idade, tem toda estatura de um goleiro. O garoto de 1,85 cm, chamou atenção do olheiro do time do interior paulista ao fazer boas defesas. “Por vídeo, quando viu o João Vitor fazer boas defesas, o empresário pediu para que ele se apresentasse no time passar por vários testes”, explicou a Raira Priscila, treinadora de goleiros. Ela ainda ressalta que o João Vitor é um menino focado e tem tudo para brilhar nos grandes times.

“João está treinando comigo há um ano, sempre determinado, dificilmente falta a um treino. Eu disse a ele que o caminho para o sucesso de um goleiro é longo e difícil, mas acredito no potencial dele”, pontuou a treinadora. Por outro lado, Ellen Silva, a mãe do garoto, vive uma mistura de emoção, triste por ver o filho tão jovem sair de casa, mas feliz em saber que o primeiro passo da carreira que escolheu, está dando certo.

“Meu filho é um menino de ouro, sempre dei bons conselhos para ele, e agora, é a hora dele brilhar, mas está sendo muito difícil ter que vê-lo partir. Mas só é para o bem dele, então, estarei sempre na torcida”, disse a mãe, com a voz embargada de emoção.

Tímido em sua primeira entrevista, João Vitor declarou que vai em busca de fazer o melhor, e um dia ,sonha em vestir a camisa número 1 da Seleção Brasileira e, quem sabe, a do Corinthians. “Estou nervoso, mas agradeço pela oportunidade, vou em busca do meu sonho em ser goleiro da Seleção Brasileira e do timão”, ressaltou.