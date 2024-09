Justiça Eleitoral de Três Lagoas conclui análise das candidaturas para as eleições

A Justiça Eleitoral de Três Lagoas finalizou a análise das candidaturas para as eleições municipais, com exceção de um pedido de substituição de candidatura a vereador, que ainda está em processo. Segundo a promotora de justiça da 51ª Zona Eleitoral, Daniela Araújo, atualmente, o município conta com três candidatos a prefeito, sendo que uma das candidaturas está sub judice, aguardando o julgamento de recurso pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além dos candidatos à prefeitura, Três Lagoas tem 166 candidaturas a vereador, distribuídas entre 101 homens e 65 mulheres. A promotora explicou que 14 candidaturas foram impugnadas, mas três candidatos pretendem regularizar as suas pendências e tiveram os seus registos deferidos. No entanto, 11 candidaturas seguem indeferidas.

O processo eleitoral na 9ª Zona Eleitoral, responsável pelo município de Selvíria, também foi concluído, conforme informado pela promotora Rosana Suemi. Selvíria tem três candidatos a prefeito e 48 a vereador. Em Selvíria, um dos registos de candidatura impugnados ainda está sub judice, após recurso interposto contra a decisão judicial.

Sobre a questão das cotas de gênero, ambas as promotoras confirmaram que a exigência de pelo menos 30% de candidaturas femininas foi respeitada. Já em relação às cotas raciais, a legislação determina que, havendo candidaturas de pessoas que se autodeclarem negras ou pardas, a distribuição de recursos e o tempo de propaganda devem ser proporcionais.

Estas análises fazem parte do cumprimento rigoroso da legislação eleitoral, garantindo transparência e equidade no processo democrático.

Veja a reportagem abaixo: