Ladrão armado rende pedestre e rouba celular na Lagoa Maior

Um roubo foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, na quarta-feira (18), após um homem, de 40 anos, relatar que foi abordado por um assaltante armado enquanto caminhava na avenida Aldair Rosa de Oliveira, próximo à Quadra Poliesportiva da Lagoa Maior.

O crime ocorreu no domingo (15), quando o suspeito, utilizando uma motocicleta de cor preta, se aproximou da vítima e anunciou o assalto, apontando uma pistola para o rosto dela. Durante a ação, o ladrão levou o celular dela antes de fugir pela rua Crispim Coimbra em direção ao bairro Interlagos.

As autoridades estão investigando o caso e as buscas pelo suspeito estão em andamento. A polícia solicita que qualquer informação que possa ajudar na identificação do autor seja repassada às autoridades.