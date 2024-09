Ladrão é flagrado furtando residência e preso após ser imobilizado pela vítima

Uma ocorrência de furto qualificado com destruição de obstáculo foi registrada, na noite de quinta-feira (19), por volta das 22h15, na rua Manoel Ferreira da Rocha, no bairro Jardim Cangalha, em Três Lagoas. O caso foi atendido pela Guarnição Policial Militar, acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) após denúncia de violação de domicílio.

A vítima, ao sair da residência, avistou um homem em atitude suspeita. Ao verificar se o portão estava fechado, percebeu que o autor saía da casa dela. O homem fugiu ao ser abordado, mas a vítima conseguiu alcançá-lo após uma perseguição por várias ruas. Durante a abordagem, o suspeito reagiu de forma agressiva, levando a vítima a imobilizá-lo até a chegada da polícia.

A equipe policial encontrou o homem, que estava alterado e sob a influência de substâncias ilícitas. Durante a revista pessoal, foi localizado um celular reconhecido pela vítima como pertencente ao filho dela, que estava dentro da residência. O autor, que já possuía passagens por crimes como roubo e tráfico de drogas, foi identificado e encaminhado à delegacia, apresentando escoriações pelo corpo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e segue em investigação.

Investigações revelaram que, no mesmo dia, houve um furto em uma residência no bairro Interlagos, onde foram subtraídos um notebook, um drone e um vídeo game. Imagens do homem no local do crime foram divulgadas nas redes sociais, e a polícia aguarda o registro oficial da vítima.