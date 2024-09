Ladrão é preso pela PM horas após furtar bicicleta no Centro de Três Lagoas

Em uma ação rápida da Polícia Militar, uma bicicleta Poty de cor roxa, furtada na manhã desta quinta-feira (12), em Três Lagoas, foi recuperada e o responsável pelo furto foi preso em flagrante. O crime ocorreu por volta das 7h44, em frente a uma lanchonete na avenida Capitão Olintho Mancini, no Centro da cidade.

Uma funcionária da lanchonete havia deixado a bicicleta no bicicletário, destrancada, enquanto entrava no serviço, possivelmente para pedir a chave de um cadeado de alguma colega, prática comum entre os ciclistas. O ladrão, que se passava por uma pessoa que descansava em uma cadeira na porta do estabelecimento, observou a vítima e, após a entrada dela, ele se dirigiu ao bicicletário empurrando outra bicicleta Poty, em mau estado, e levou a bicicleta da funcionária, deixando a dele no lugar.

Após o registro da ocorrência e a divulgação das imagens do criminoso, os policiais militares localizaram o suspeito, prenderam-no em flagrante e recuperaram a bicicleta.

